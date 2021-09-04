В акимате Жамбылской области произошел ряд кадровых изменений

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Заместителем акима Жамбылской области распоряжением акима Жамбылской области по согласованию с Администрацией Президента РК назначен Рустем Даулет, передает МИА «КАзинформ» со ссылкой на сайт акимата региона.

Рустем Рысбаевич Даулет родился в 1974 году в Жамбылской области, образование высшее. Трудовую деятельность начал в 1994 году рабочим акционерного общества «Бостандык». В разные годы работал заместителем акима, акимом Бостандыкского сельского округа Таласского района, заместителем акима города Каратау, консультантом Аппарата Сената Парламента РК, начальником управления Комитета торговли Министерства индустрии и торговли РК, заместителем генерального директора ТОО «ALIT», помощником заместителя председателя Сената Парламента РК, заместителем акима Жамбылского района, акимом Жамбылского и Шуского районов, акимом города Тараза, советником акима Жамбылской области, руководителем аппарата акима Жамбылской области, с февраля 2020 года занимал должность акима Кордайского района.

Распоряжением акима Жамбылской области по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами районного маслихата акимом Кордайского района назначен Маден Мусаев.

Маден Мусаев Токтарбаевич родился в 1963 году, образование высшее.

Трудовую деятельность начал в 1989 году ветеринарным врачом совхоза «Путь Ленина». Затем работал на различных должностях в Кордайском районе. В 2004 - 2008 годы - заместитель акима Шуского района. В 2008 - 2010 возглавил акимат Мойынкумского района, в 2010 - 2015 годы - заместителем акима Илийского района Алматинской области, в 2015 – 2017 годы – акимом Жамбылского района, в 2017-2018 годы – заместителем акима Жамбылской области, с октября 2018 года работал акимом Мойынкумского района Жамбылской области.

Распоряжением акима Жамбылской области по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами районного маслихата акимом Мойынкумского района назначен Алихан Балкыбеков.

Алихан Балкыбеков Абилашович родился в 1964 году в Жамбылской области, образование высшее.

Трудовую деятельность начал в 1988 году гидрогеологом Целиноградской геологоразведочной экспедиции. В разные годы работал на различных должностях в аппаратах акимов Мойынкумского и Шуского районов. С 2013 года работал заместителем акима Шуского района.

Глава региона Бердибек Сапарбаев поставил перед назначенным заместителем акима области и новыми главами районов ряд задач по социально-экономическому развитию области, сохранению законности и правопорядка, укреплению единства и согласия в обществе.