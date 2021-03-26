В акимате Жамбылской области - новое назначение

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области Айтказы Карабалаев назначен руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

56-летний А. Карабалаев имеет три высших образования. В 1989 году окончил Алматинский строительный техникум по специальности «Строительство». В 1998 году – Казахскую государственную академию управления по специальности «Финансы и кредит», в 1999 году - Талдыкорганский заочный юридический институт по специальности «Юриспруденция», в 2008 году – Таразский государственный университет имени М.-Х. Дулати по специальности «Строительство», в 2014 году - по специальности «Юриспруденция» (магистратура).

Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером-техником ЖЭУ №54 в городе Алматы. В 1992 году - заведующий, заместитель директора благотворительного фонда «Хаир Ихсан». В 1993-1999 годы заведующий отделом, заместитель директора ТПО «Тигро Хауд».

В 1999-2000 годы - начальник Таразского городского управления торговли, малого и среднего бизнеса. В 2000-2001 годы - заместитель акима города Тараза.

В 2001-2004 годы - директор Жамбылского областного агентства по взиманию сборов и отдельных налоговых платежей в местные бюджеты.

В 2004-2005 годы возглавлял департамент координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области. В 2005-2006 годы - заместитель руководителя аппарата акима Жамбылской области. В 2006-2008 годы - аким Жуалынского района.

В 2008-2010 годы - директор представительства АО «НК «СПК «Оңтүстік» в Жамбылской области.

В 2010-2013 годы - аким Таласского района. В 2016-2019 годы - советник директора Жамбылского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак», затем по декабрь 2019 года - директор Туркестанского областного ПФ «КазТрансГаз Аймак».

С декабря 2019 года занимал должность акима города Тараза.