В акимате Жамбылской области новое назначение
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В акимате Жамбылской области назначен руководитель пресс-службы главы региона. Им стал журналист Олжас Сайлаубекулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Олжас Сайлаубекулы в 2011 году окончил Государственный университет имени Шакарима города Семея по специальности «Журналистика».
С 2010 года работал на местном телеканале «Казахстан-Семей» журналистом и ведущим службы новостей.
В 2011 - 2015 годы работал на телеканале «КТК», в должности собственного корреспондента в городе Семее. С 2015 года - на телеканале «Первый канал Евразия». С 2015 года по 2016 год работал корреспондентом.
В 2016 - 2017 годы был ведущим ток-шоу «Все мы люди» телеканала «Первый канал Евразия».
С 2017 года работал в должности специального корреспондента «Первого канала Евразия». Журналист Президентского пула.
- Какие школы будут работать в традиционном формате в Жамбылской области
- Новый учебный год посвятят дисциплине и воспитанию подростков и молодежи в Жамбылской области
- Как развивается сфера образования в Жамбылской области
- Аким столицы ознакомился с ходом работ по переводу на газ ТЭЦ-2
- Кадровые назначения в РК за неделю
- Что мешает развитию жамбылского малого бизнеса - Антикоррупционная служба
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана