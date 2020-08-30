В акимате Жамбылской области новое назначение

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В акимате Жамбылской области назначен руководитель пресс-службы главы региона. Им стал журналист Олжас Сайлаубекулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Олжас Сайлаубекулы в 2011 году окончил Государственный университет имени Шакарима города Семея по специальности «Журналистика».

С 2010 года работал на местном телеканале «Казахстан-Семей» журналистом и ведущим службы новостей.

В 2011 - 2015 годы работал на телеканале «КТК», в должности собственного корреспондента в городе Семее. С 2015 года - на телеканале «Первый канал Евразия». С 2015 года по 2016 год работал корреспондентом.

В 2016 - 2017 годы был ведущим ток-шоу «Все мы люди» телеканала «Первый канал Евразия».

С 2017 года работал в должности специального корреспондента «Первого канала Евразия». Журналист Президентского пула.