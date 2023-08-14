В акимате ВКО проходит встреча с родителями школьников Риддера

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - В Риддере проходит круглый стол с участием заместителя акима ВКО Дархана Сапанова и родителей учеников гимназии «Шанырак» и 11 школы, передает МИА «Казинформ».

Стороны приходят к компромиссу. Дархан Сапанов предложил объединить школы и обучать детей в две смены.

«В 11 школе могут учиться 600 детей в одну смену, то есть 1200 в две смены. Мы обследуем школу «Шанырак», начнем там капитальный ремонт. Учащихся и весь педагогический состав переведем в здание 11 школы. Это вполне возможно и допустимо по нагрузке на новое здание. Вы, риддерцы, пережили зиму и аварию на ТЭЦ вместе. Уверен, вместе мы должны создать нормальные условия для наших детей. Мы все живем в Казахстане, мы многонациональная страна и мы должны поддерживать это согласие», - подчеркнул Дархан Сапанов.

Встреча проходит в спокойной обстановке. Стороны делятся конструктивными предложениями по дальнейшему решению ситуации.