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В акимате Шымкента произошли назначения

15 Октября 2018 13:51 309
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В акимате Шымкента произошли назначения

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте произошёл ряд назначений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

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Исполняющим обязанности руководителя управления внутренней политики и по делам религий назначен Мурат Базаркулов. Трудовую деятельность он начал в 2002 году с должности специалиста управления информации и общественного согласия. Затем работал ведущим специалистом отдела анализа в управлении информации и общественного согласия и языковой политики. В 2003-2004 годах работал главным специалистом отдела анализа в управлении информации и общественного согласия и языковой политики, начальником отдела анализа и прогнозирования управления информации. С 2005 по 2009 годы - начальник отдела анализа и прогнозирования, организационной работы управления по развитию языков ЮКО. В 2009-2010 годах был заместителем начальника управления по развитию языков ЮКО. С 2010 до 30 мая 2018 года был руководителем отдела культуры и развития языков города Шымкента. 30 мая 2018 года был назначен руководителем отдела образования Шымкента.
В акимате Шымкента произошли назначения

Исполняющим обязанности руководителя управления жилищной инспекции назначен Марат Оразали. Родился в 1972 году в ЮКО. Имеет 3 высших образования по специальностям «Инженер-механик», «Экономист-финансист» и «Менеджер госслужбы». 

Трудовую деятельность начал в 1993 году заведующим крестьянским хозяйством, затем с 1994 по 1995 годы был главным специалистом Национального агентства РК по иностранным инвестициям ЮКО.
В акимате Шымкента произошли назначения

Работал в различных подразделениях Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы. До назначения был заместителем руководителя департамента - председателем дисциплинарного совета Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Кызылординской области.

Исполняющей обязанности руководителя управления культуры и развития языков Шымкента назначена Алия Шалхарова. Родилась в 1977 году в Сарыагашском районе ЮКО. Имеет 3 высших образования по специальностям «Педагог-хореограф», «Учитель психологии» и «Экономист».

Имеет большой опыт руководства творческими коллективами. До назначения работала директором ГККП «Дворец Туркестан» управления культуры ЮКО.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Шымкент, Назначения,
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Сайра Амантаева

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