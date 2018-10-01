В акимате Шымкента произошли назначения

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте произошёл ряд назначений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Исполняющим обязанности руководителя управления внутренней политики и по делам религий назначен Мурат Базаркулов. Трудовую деятельность он начал в 2002 году с должности специалиста управления информации и общественного согласия. Затем работал ведущим специалистом отдела анализа в управлении информации и общественного согласия и языковой политики. В 2003-2004 годах работал главным специалистом отдела анализа в управлении информации и общественного согласия и языковой политики, начальником отдела анализа и прогнозирования управления информации. С 2005 по 2009 годы - начальник отдела анализа и прогнозирования, организационной работы управления по развитию языков ЮКО. В 2009-2010 годах был заместителем начальника управления по развитию языков ЮКО. С 2010 до 30 мая 2018 года был руководителем отдела культуры и развития языков города Шымкента. 30 мая 2018 года был назначен руководителем отдела образования Шымкента.



Исполняющим обязанности руководителя управления жилищной инспекции назначен Марат Оразали. Родился в 1972 году в ЮКО. Имеет 3 высших образования по специальностям «Инженер-механик», «Экономист-финансист» и «Менеджер госслужбы».

Трудовую деятельность начал в 1993 году заведующим крестьянским хозяйством, затем с 1994 по 1995 годы был главным специалистом Национального агентства РК по иностранным инвестициям ЮКО.



Работал в различных подразделениях Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы. До назначения был заместителем руководителя департамента - председателем дисциплинарного совета Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Кызылординской области.

Исполняющей обязанности руководителя управления культуры и развития языков Шымкента назначена Алия Шалхарова. Родилась в 1977 году в Сарыагашском районе ЮКО. Имеет 3 высших образования по специальностям «Педагог-хореограф», «Учитель психологии» и «Экономист».

Имеет большой опыт руководства творческими коллективами. До назначения работала директором ГККП «Дворец Туркестан» управления культуры ЮКО.