В акимате Павлодарской области прокомментировали сообщения о якобы задержании Булата Бакауова

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба акимата Павлодарской области Булата Бакауова не располагает официальными подтверждениями об аресте главы региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В СМИ, социальных сетях и мессенджерах распространяются аудиозаписи и сообщения о якобы задержании и допросе акима Павлодарской области. На данный момент нет никаких официальных подтверждений этой информации», - сообщила пресс-служба акимата Павлодарской области.

Пресс-служба также попросила воздержаться от выводов до появления официальных данных.

«Мы постараемся держать вас в курсе событий в наших социальных сетях», - говорится в официальном распространённом сообщении.



