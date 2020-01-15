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В акимате Павлодарской области прокомментировали сообщения о якобы задержании Булата Бакауова
15 Января 2020 21:22
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба акимата Павлодарской области Булата Бакауова не располагает официальными подтверждениями об аресте главы региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«В СМИ, социальных сетях и мессенджерах распространяются аудиозаписи и сообщения о якобы задержании и допросе акима Павлодарской области. На данный момент нет никаких официальных подтверждений этой информации», - сообщила пресс-служба акимата Павлодарской области.
Пресс-служба также попросила воздержаться от выводов до появления официальных данных.
«Мы постараемся держать вас в курсе событий в наших социальных сетях», - говорится в официальном распространённом сообщении.
Ключевые слова: Павлодарская область, Коррупция, Акимат,
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