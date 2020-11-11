В акимате Павлодарской области – новое назначение

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Самал Бегалинова назначена руководителем управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима региона.

Самал Бегалинова родилась в Баянаульском районе в 1984 году. В 2006 году окончила Павлодарский государственный педагогический институт по специальности «Учитель английского языка», в 2017 году - магистратуру Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова по специальности «Социальные знания».

Трудовую деятельность по окончании колледжа начала в 2003 году учителем иностранного языка средней школы села Аксан Баянаульского района. С 2005 по 2006 годы работала директором Централизованной библиотечной системы Павлодарского района. С 2006 по 2009 годы Самал Бегалинова была ведущим специалистом, главным специалистом отдела культуры и развития языков Павлодарского района.

В 2009-2013 годы занимала должности главного специалиста, руководителя отдела управления культуры Павлодарской области. В 2013-2015 годы руководила отделом культуры, развития языков, физической культуры и спорта Павлодарского района. С 2015 по 2016 годы работала на посту руководителя отдела культуры и развития языков Аксу. С декабря 2016 года до нынешнего назначения Самал Бегалинова занимала должность руководителя отдела культуры и развития языков Павлодара.

Фото Алибека Дженалинова