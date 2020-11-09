+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.43 EUR 512.52
RUB 5.57 CNY 65.33
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В акимате Мангыстауской области - новое назначение

9 Ноября 2020 23:30
Поделиться:
В акимате Мангыстауской области - новое назначение

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Мангыстауской области Серикбая Трумова руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог назначен Адайбек Калиев, передает МИА «Казинформ «со ссылкой на аккаунт в Instagram акимата региона.

Новости по теме
В медучреждениях Павлодарской области устранили нарушения санитарно-эпидемиологического режима
На обвинение в незаконной установке платных парковок ответили в ТОО «Парковочное пространство Астаны» В Минэкологии отреагировали на высказывания граждан о строительстве отеля в урочище Бозжыра Новый сервисный центр для подключения газа откроется в Нур-Султане

Адайбек Утемисович Калиев родился в 1987 году в селе Шетпе Мангыстауского района. Имеет два высших образования. Первое получил в 2009 году в Актюбинском университете имени С. Баишева по специальности «Информационные системы». Второе - в 2016 году в Казахстанском университете инновационных и телекоммуникационных систем, специальность – «Государственное и местное управление».

Трудовой путь Адайбек Калиев начал в 2010 году главным специалистом Мангистауского районного отдела занятости и социальных программ, далее работал главным специалистом в Мангистауском районном отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог». В 2015 году был назначен и.о. руководителя того же отдела, следом стал его руководителем. С августа 2020 года работал советник акима Мангыстауского района.

Подписывайтесь на наш канал:

#Акимат   #Назначения   #Мангистауская область  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив