В акимате Мангыстауской области - новое назначение

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Мангыстауской области Серикбая Трумова руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог назначен Адайбек Калиев, передает МИА «Казинформ «со ссылкой на аккаунт в Instagram акимата региона.

Адайбек Утемисович Калиев родился в 1987 году в селе Шетпе Мангыстауского района. Имеет два высших образования. Первое получил в 2009 году в Актюбинском университете имени С. Баишева по специальности «Информационные системы». Второе - в 2016 году в Казахстанском университете инновационных и телекоммуникационных систем, специальность – «Государственное и местное управление».

Трудовой путь Адайбек Калиев начал в 2010 году главным специалистом Мангистауского районного отдела занятости и социальных программ, далее работал главным специалистом в Мангистауском районном отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог». В 2015 году был назначен и.о. руководителя того же отдела, следом стал его руководителем. С августа 2020 года работал советник акима Мангыстауского района.