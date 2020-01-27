В акимате Мангистауской области новые назначения

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня глава региона Серикбай Трумов представил на встрече вновь назначенных руководителей акимата Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Куаныш Бершбаев назначен советником акима Мангистауской области по социальным вопросам. Кроме того, Адилов Мурат назначен начальником отдела защиты прав потребителей Мангистауской области Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Куаныш Серикович Бершбаев имеет высшее образование. В 2006 году окончил Актауский государственный университет им. Есенова по специальности инженер-механик, в 2011 году - экономист-менеджер. В 2015 году ему была присуждена ученая степень магистра делового администрирования Алматинского университета управления.

Трудовую деятельность начал в 2004 году мастером строительства ТОО «СМК-4» в Актау.

2007-2009. Работал в двух отделах АО «Национальная компания «СПК «КАСПИЙ»

В 2009 году – и.о. ведущего специалиста Актауской территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства.

2009-2010. - Занимал различные должности в организационно-контрольном отделе акимата Мангистауской области.

2011-2012 гг. – руководитель аппарата акима Мангистауской области.

2015-2016. - заместитель руководителя аппарата акима Мангистауской области.

2016-2017 гг. - Заместитель акима Актау по вопросам образования, культуры и внутренней политики.

2017-2018. - заместитель руководителя аппарата акима Мангистауской области.

2018-2020 гг. - начальник Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

Мурат Маматович Адилов получил высшее образование по специальности «Машиностроение и право». Трудовую деятельность начал на государственной службе в 2006 году в качестве ведущего специалиста Департамента пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы.

С 2007 по 2013 год работал главным специалистом, затем консультантом, начальником отдела Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан в г. Алматы.

С 2013 по 2014 год - начальник отдела кадров, юридического и правового управления Департамента статистики города Алматы.

С 2014 по 2020 год работал начальником управления, затем судебным исполнителем, главным специалистом Бостандыкского районного суда города Алматы.