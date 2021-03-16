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В акимате Карагандинской области - новое назначение

16 Марта 2021 19:02
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В акимате Карагандинской области - новое назначение

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – По результатам конкурсного отбора руководителем управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области стал Мурат Кыдырганбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Мурат Кыдырганбеков - на госслужбе с 2008 года. Трудовую деятельность начал с должности главного специалиста отдела предпринимательства Сарани.

С 2011 по 2018 год прошёл путь от главного специалиста Управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области до заместителя руководителя.

С 2018 по 2020 год работал главным инспектором организационно-инспекторского отдела в аппарате акима области.

До настоящего назначения он занимал должность заместителя директора по экономическим вопросам Палаты предпринимателей региона.


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#Карагандинская область   #Акимат   #Назначения  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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