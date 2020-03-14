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В акимате Алматы разъяснили формат работы образовательных учреждений в период пандемии

14 Марта 2020 16:55
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В акимате Алматы разъяснили формат работы образовательных учреждений в период пандемии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, согласно алгоритму действий на случай регистрации коронавирусной инфекции среди населения Алматы управлением образования внесены изменения в формат работы образовательных учреждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Введен запрет на проведение образовательного процесса на объектах дополнительного образования до стабилизации эпидемиологической ситуации (дома школьников, музыкальные школы). При этом будут сохранены места за детьми, а с родителей не будет взиматься плата за образование.

В целом, в Алматы 266 школ и 80 колледжей. С 16 марта в школах объявлены ранние каникулы, введен запрет экскурсий на период каникул для школьников. Студенты колледжей с 16 марта перейдут на дистанционное обучение.

По сотрудникам в образовательной сфере определены три категории: административно-управленческий персонал — руководитель, заместители и технические работники — будут работать в обычном режиме; учителя-предметники могут работать в дистанционном режиме, находясь дома, при этом им будет сохранена заработная плата в полном объеме; сотрудники, изъявившие желание оформить оплачиваемый трудовой отпуск - их желание будет удовлетворено полностью.



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Ключевые слова: Алматы, Образование, Пневмония в Китае,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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