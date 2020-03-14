В акимате Алматы разъяснили формат работы образовательных учреждений в период пандемии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, согласно алгоритму действий на случай регистрации коронавирусной инфекции среди населения Алматы управлением образования внесены изменения в формат работы образовательных учреждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Введен запрет на проведение образовательного процесса на объектах дополнительного образования до стабилизации эпидемиологической ситуации (дома школьников, музыкальные школы). При этом будут сохранены места за детьми, а с родителей не будет взиматься плата за образование.

В целом, в Алматы 266 школ и 80 колледжей. С 16 марта в школах объявлены ранние каникулы, введен запрет экскурсий на период каникул для школьников. Студенты колледжей с 16 марта перейдут на дистанционное обучение.

По сотрудникам в образовательной сфере определены три категории: административно-управленческий персонал — руководитель, заместители и технические работники — будут работать в обычном режиме; учителя-предметники могут работать в дистанционном режиме, находясь дома, при этом им будет сохранена заработная плата в полном объеме; сотрудники, изъявившие желание оформить оплачиваемый трудовой отпуск - их желание будет удовлетворено полностью.



