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В акимате Алматы разъяснили число захоронений на полигоне для жертв коронавируса

26 Мая 2020 10:30
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В акимате Алматы разъяснили число захоронений на полигоне для жертв коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов объяснил, почему на специальном полигоне для жертв коронавируса похоронено 32 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в городе от коронавирусной инфекции скончалось 10 человек, все остальные, 22 человека, это люди, у которых коронавирусная инфекция - сопутствующий диагноз», - отметил Ерлан Кожагапанов.

Ранее в СМИ прошла информация, что близ Алматы на месте для захоронения жертв коронавируса 32 могилы и еще заготовлено 12.



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Ключевые слова: Алматы, Акимат, Коронавирус,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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