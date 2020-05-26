В акимате Алматы разъяснили число захоронений на полигоне для жертв коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов объяснил, почему на специальном полигоне для жертв коронавируса похоронено 32 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в городе от коронавирусной инфекции скончалось 10 человек, все остальные, 22 человека, это люди, у которых коронавирусная инфекция - сопутствующий диагноз», - отметил Ерлан Кожагапанов.

Ранее в СМИ прошла информация, что близ Алматы на месте для захоронения жертв коронавируса 32 могилы и еще заготовлено 12.



