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В акимате Алматы прокомментировали забастовку рабочих

14 Октября 2019 22:55
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В акимате Алматы прокомментировали забастовку рабочих

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы прокомментировали забастовку дорожных рабочих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По сообщению управления городской мобильности Алматы, речь идет о ТОО «Мостостроительный отряд №25 им. Рязанова А.», которая выполняет работы по строительству транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Емцова.

По информации подрядной организации, в настоящее время имеется задолженность перед своими сотрудниками. Со стороны заказчика (Управление городской мобильности Алматы) оплата за фактически выполненные работы полностью произведена и задолженности перед подрядной организацией не имеется.

Кроме того, сегодня руководителем отдела контроля безопасности труда, управления социального благосостояния города Алматы осуществлен выезд на место. Работникам были даны разъяснения норм трудового законодательства.

«По объекту строительства моста на пересечении проспекта Рыскулова угол улицы Емцова у ТОО «Мостостроительный отряд №25 им. Рязанова А.» задолженность по заработной плате составляет 18,3 млн тенге перед 32 работниками. Период задолженности с ноября месяца 2018 года по май месяц 2019 года. По данному факту инспекцией труда Алматинской области была проведена внеплановая проверка. Работодатель привлечен к административной ответственности. Выданы предписания об устранении нарушений. На сегодняшний день предписания не исполнены. Материалы проверок направлен в правоохранительные органы для принятия решения по ст. 152 УК РК», - сообщили в акимате.

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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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