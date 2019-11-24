В акимате Алматы круглосуточно контролируют уборку и вывоз снега

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свыше 500 единиц техники и 1700 рабочих очищают улицы Алматы от снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«24 ноября 2019 года с 03:45 в Алматы началось выпадение снега, который прогнозируется с перерывами до вечера понедельника 25 ноября. Высота снежного покрова на 9:00 составила 3-5 см, в предгорной местности до 10 см», - сообщили в акимате.

Коммунальными службами с начала снегопада производится посыпка дорожного полотна противогололедными материалами. По состоянию на 9:00 обработано 95% проезжей части дорог на территории города, использовано 2160 тонн противогололедных материалов.

Задействовано 444 единицы спецтехники, которая в дневное время увеличена до 534. Количество дорожных рабочих составило 1760 человек.

В дневное время 24 ноября особое внимание будет уделено очистке мест общего пользования, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных зон.

В районных акиматах и акимате города организованы круглосуточные дежурства по контролю за производством работ по уборке и вывозу снега.