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вчера 16:19
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В акимате Алматы круглосуточно контролируют уборку и вывоз снега
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свыше 500 единиц техники и 1700 рабочих очищают улицы Алматы от снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«24 ноября 2019 года с 03:45 в Алматы началось выпадение снега, который прогнозируется с перерывами до вечера понедельника 25 ноября. Высота снежного покрова на 9:00 составила 3-5 см, в предгорной местности до 10 см», - сообщили в акимате.
Коммунальными службами с начала снегопада производится посыпка дорожного полотна противогололедными материалами. По состоянию на 9:00 обработано 95% проезжей части дорог на территории города, использовано 2160 тонн противогололедных материалов.
Задействовано 444 единицы спецтехники, которая в дневное время увеличена до 534. Количество дорожных рабочих составило 1760 человек.
В дневное время 24 ноября особое внимание будет уделено очистке мест общего пользования, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных зон.
В районных акиматах и акимате города организованы круглосуточные дежурства по контролю за производством работ по уборке и вывозу снега.
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