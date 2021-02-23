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В акции «Караван доброты» принимают участие военнослужащие Семея

Автор:  
Руслан Шакабаев
23 Февраля 2021, 15:19
В акции «Караван доброты» принимают участие военнослужащие Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Семейского гарнизона в рамках акции «Караван доброты» посетили детский дом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В гарнизоне рассказали, что военнослужащие пообщались с детьми и рассказами им о службе в армии, подчеркивая важность воспитания патриотизма среди подрастающего поколения.

«Мы не оставляем без внимания воспитанников этого детского дома. Посещаем их в праздничные дни, оказываем помощь вещами, игрушками, привозим сладости. В этот раз очистили территорию от снега. Дети приглашают нас на утренники, ставят музыкальные номера. Такие встречи важны как для наших подопечных, так и для нас самих», – отметила старшина Тынышгуль Ахай.

В пресс-службе гарнизона рассказали, что детский дом в Семее был создан в 2001 году. В нем воспитываются около 100 малышей, которым требуются внимание и забота. В детском доме организованы кружки рукоделия, вокала, хореографии, спортивные секции и многое другое. Общение с военнослужащими помогает детям расширить круг общения, больше узнать о профессии военного, и самое главное – почувствовать заботу и внимание.

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Фото: пресс-служба Семейского гарнизона


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