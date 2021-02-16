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    22:34, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    В акции «30 добрых дел» принимают участие спасатели из Усть-Каменогорска

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели Усть-Каменогорска готовы встретить паводок во всеоружии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    В пресс-службе сообщили, что готовят население к половодью. Так, спасатели УЧС города Усть-Каменогорска и пожарные ПЧ№5 в рамках акции «30 добрых дел» помогли одинокому пожилому ветерану в расчистке территории жилого дома от снега и наледи.

    «Спасатели провели инструктаж , как обезопасить свой дом от подтопления среди жителей улицы Юннатов, которые проживают в паводкоопасной зоне «, - пояснили пресс-службе.

    В ДЧС ВКО напомнили, что паводковый период не за горами, первым делом нужно каждому жителю своевременно очищать дворовую территорию от снега, не загрязнять арыки и канавы, что обеспечит отвод талой воды. Необходимо подготовить мешкотару и подручные инертные материалы для обваловки. Все ценные вещи и продукты убрать из погребов и подтапливаемых участков.


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область
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