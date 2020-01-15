В Академии правосудия создана Комиссия по проверке поведения магистрантов в зарубежной стажировке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Академии правосудия при Верховном суде создана комиссия по проверке поведения магистрантов во время стажировки за рубежом в ноябре 2019 года. 13 января 2020 года в сети YouTube был размещен видеоролик с комментарием о том, как «весело» проводит время группа казахстанских стажеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Верховного суда.

На видео несколько парней и девушек распивают алкогольные напитки.

«Рекомендация комиссия по итогам проверки будет основанием для решения вопроса о применении к нарушителям мер дисциплинарного взыскания. При подтверждении и отчислении магистрантов из Академии с них будут взысканы все затраченные государством средства на их обучение, включая бюджетные расходы, связанные с этой стажировкой», - говорится в информации Верховного суда.

Ряд должностных лиц, которые были ответственны за учебную работу и организацию прохождения стажировки, в настоящее время в Академии не работают. В частности:

- с 14 января т.г. вице-ректор по учебной и научной работе Раззак Н.Р., исполнявшая обязанности ректора Академии до 9 октября 2019 года;

- с 3 декабря 2019 года ведущий научный сотрудник по вопросам международного сотрудничества Абикеева А.К.;

- с 12 декабря 2019 года главный эксперт Института послевузовского образования Толеп Л.Е.

В октябре 2019 года ректором назначена Баймолдина З.Х.

Для сведения также отмечается следующее.

Первое. Фигуранты видеоматериала поступили в Академию 2 года назад. Они являются сотрудниками различных госорганов, в основном, министерств и ведомств.

Второе. Учёба и диплом Академии не гарантируют автоматического поступления магистрантов на судейские должности. Они, как и другие кандидаты, проходят все предусмотренные законом конкурсные процедуры, проводимые Высшим Судебным Советом.

Третье. Если раньше конкурс успешно проходил каждый 4-й кандидат и становился судьёй, то с 2019 года, после введения жёстких фильтров отбора, конкурс успешно проходит каждый 20-й претендент.

В ближайшее время общественность будет проинформирована о результатах проверки и принятых ректором Академии решении.