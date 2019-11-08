В Академии правосудия состоялось торжественное посвящение в магистранты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Академии правосудия при Верховном суде Республики Казахстан состоялось торжественное посвящение в магистранты, приуроченное к «Году молодежи», передает МИА «Казинформ».

Ректор Академии Зауреш Баймолдина, открывая торжество, отметила важность традиции посвящения и его значимость в приобщении магистрантов к учебной, научной и общественной жизни Академии, а также для нравственно-патриотического воспитания будущих судейских кадров. Она подчеркнула, что Академия правосудия является единственным в Казахстане высшим учебным заведением, которая обеспечивает подготовку кадров для судебной системы. Основу обучения составляет профессиональная практическая подготовка под руководством высококвалифицированных судей и работников Аппарата Верховного суда. В период прохождения международной стажировки магистранты также имеют уникальную возможность ознакомиться с передовым опытом организации судебной деятельности европейских стран.

В рамках программы посвящения магистранты продемонстрировали свои творческие способности и таланты в различных формах концертного представления.

Отметим, в 2001 году был образован Институт повышения квалификации судей и работников судебной системы при Верховном суде РК. Позже, в 2003 году постановлением Правительства Институт был переименован в ГУ «Судебная академия при Верховном суде Республики Казахстан». В 2005 году Указом Президента она вошла в состав Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан в качестве структурного подразделения – Института правосудия.

В рамках реализации Плана нации – 100 шагов Указом Президента от 18 февраля 2016 года №198 было образовано Республиканское государственное учреждение «Академия правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан», специализирующееся на предоставлении образовательных услуг для судебной системы с приданием ей особого статуса высшего учебного заведения.

Ежегодно осуществляется выпуск 60 магистрантов, подготовленных для судейской должности.