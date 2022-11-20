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В Академии Нацгвардии в Петропавловске завершили голосование

20 Ноября 2022, 12:39
В Академии Нацгвардии в Петропавловске завершили голосование
20 Ноября 2022, 12:39

В Академии Нацгвардии в Петропавловске завершили голосование

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области одними из первых завершили голосование военнослужащие Академии Национальной гвардии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы учебного заведения, избирательный участок №655 открылся в 7:00 часов утра по местному времени и уже к 11:00 часов голосование было завершено.

«Отдали голоса 662 человека. Среди них курсанты, офицеры и военнослужащие по контракту. Первым проголосовал начальник Академии Национальной гвардии Артур Токушев. Дни рождения двух курсантов совпали со знаменательным событием для нашей страны. Им вручили подарки», - сообщили в пресс-службе.

Всего в регионе работают более 600 избирательных участков.

По данным ЦИР РК, на 10:05 часов в Северо-Казахстанской области проголосовали 27,33% избирателей.


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