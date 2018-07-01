В Академии госуправления обсудили повышение эффективности деятельности госорганов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане, в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, проведен семинар-совещание по эффективности деятельности государственных органов и внедрению факторно-балльной шкалы оплаты труда государственных служащих.
В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента, Канцелярии Премьер-Министра, Центральной избирательной комиссии, Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, центральных государственных и местных исполнительных органов, а также представители территориальных избирательных комиссий.
На открытии семинара-совещания выступил заместитель руководителя Администрации Президента О.Уразалин. Также с докладом о цифровизации экономики Казахстана выступил заместитель Премьер-Министра А. Жумагалиев, об изменениях в избирательном законодательстве - председатель ЦИК Б.Имашев, о внедрении в госорганах оплаты труда госслужащих на основе факторно-бальной шкалы - заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции А.Шаимова, о некоторых вопросах повышения эффективности деятельности госорганов в рамках системы госпланирования и оценки эффективности - первый вице-министр национальной экономики Р.Даленов.
В соответствии с программой семинара-совещания состоялись отдельные сессии по каждой из вышеуказанных тем, где участники обсудили актуальные вопросы госуправления и дальнейшие перспективы развития.
По завершении сессий для участников семинара были проведены обучающие тренинги по тематическим темам.
Двухдневный семинар продолжился сессией на тему «Цифровизация деятельности государственных органов, планирование и управление ИТ-проектами».
Сессию открыл министр информации и коммуникаций РК Д. Абаев. В ходе выступлений было рассказано о ходе реализации государственной программы «Цифровой Казахстан», концепции smart city, внедрении и управлении проектами, принципах планирования ИТ-архитектуры МИО, внедрении ГЧП проектов и сервисной модели информатизации в сфере ИКТ.
По окончании выступлений участники обсудили вопросы касательно затронутых тем.
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