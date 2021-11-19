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В Air Astana прокомментировали информацию о «заминированном» самолете

19 Ноября 2021 17:21
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В Air Astana прокомментировали информацию о «заминированном» самолете

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе авиакомпании Air Astana прокомментировали информацию о сообщении касательно «заминированного» самолета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«18 ноября 2021 в 20:45 в авиакомпанию Air Astana поступило сообщение об угрозе безопасности на авиамаршруте, пролегающем через территорию соседнего государства. В анонимном сообщении не были указаны ни название авиакомпании, ни номер, дата или время рейса. Авиакомпания незамедлительно усилила меры безопасности и провела дополнительный досмотр по прибытию и вылету всех своих рейсов. Информация об угрозе не подтвердилась. Все материалы направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, сегодня неизвестный сообщил о якобы заминированном самолете рейсом «Пулково - Нур-Султан». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Предварительно. г. Нур-Султан, аэропорт Нурсултан Назарбаева в Call-центр Эйр Астаны в 00:45 (18.11.2021) поступила информация о возможном взрыве рейса 138 Пулково – Нур-Султан», - сообщили в пресс-службе ведомства. В министерстве отметили, что в 2:49 рейс 138 «Пулково - Нур-Султан» «зарулил» самостоятельно.


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#Нур-Султан   #Происшествия  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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