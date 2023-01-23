В Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги за прошлый год

23 Января 2023, 15:06

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Жаната Элиманова проведена коллегия об итогах работы органов по финансовому мониторингу за 2022 год, на которой рассмотрены основные результаты работы и обсуждены планы на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.

Агентство продолжает работу по всем приоритетным задачам, поставленным Главой государства. Проводится системная работа по минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс. В результате фиксируется стабильное ежегодное снижение количества регистрируемых дел.

За последние 4 года их число сокращено более чем в два раза, по сравнению с 2021 годом – на четверть. На 20% меньше удовлетворено судами жалоб на действия следователей.

Основное внимание сосредоточено на противодействии теневому бизнесу, доля таких дел в общем количестве зарегистрированных материалов превышает 70% (по этим делам с учетом ареста имущества возмещено свыше 97 млрд тенге).

Комплекс принимаемых мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики до 19,7% при прогнозном значении 21,5%.

Пресечена деятельность более 1 тысячи обнальных фирм, которые через выписку фиктивных счет-фактур содействовали в уклонении от уплаты налогов.

В рамках профилактики лудомании ликвидировано 110 незаконных игорных заведений.

В целях ограждения граждан от употребления нелегальной алкогольной продукции предотвращена работа 44 подпольных цехов (из оборота изъято 1,5 млн бутылок контрафактного алкоголя и 99 тысяч литров спирта и спиртосодержащей продукции).

По аналитическим материалам финансовой разведки изобличено 22интернет-магазина по продаже наркотиков, общий оборот которых составил 4,6 млрд тенге и свыше 27 тысяч покупателей.

На основании переданной информации полицией начато 10 дел, задержаны 17 лиц (изъято более 500 доз наркотиков, в т.ч. 3 кг синтетических).

Ликвидировано 29 финансовых пирамид, потерпевшим возмещен ущерб на 8,3 млрд тенге. Только по одной компании «В2В Jewelry» 230 обманутым вкладчикам уже реально возвращено более 300 млн тенге.

Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы заблокировано 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой их деятельности. В адрес уже вовлеченных граждан направлено 19 тысяч предупреждающих оповещений, что способствовало отписке 15 тысяч граждан от аккаунтов финпирамид.

Для проверки компаний на наличие признаков финпирамиды внедрен Telegram-бот (уже поступило свыше 1 тысячи заявок от граждан, из них рассмотрено 900). Работа нацелена на их раннее выявление.

В рамках работы по выявлению незаконной концентрации экономических ресурсов зарегистрировано 69 дел. Приняты меры к возмещению ущерба (с учетом ареста) на 215 млрд тенге.

Также пресечен факт хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт АО «Таразэнергоцентр», предотвратило его выход из строя, не допустив аварий в отопительном сезоне. Стратегический объект своевременно возвращен в коммунальную собственность.

Совершенствуются методы выявления экономических преступлений.

На сегодня такие виды уголовных правонарушений, как выписка фиктивных счет-фактур, хищение бюджетных средств и финансовой пирамиды устанавливаются с использованием искусственного интеллекта.

Это исключает риски коррупции и обеспечивает защиту добросовестного бизнеса от неправомерного вмешательства.

Агентством активно в работу внедряются инструменты проектного управления. Второй год подряд проекты Агентства занимают лидирующие позиции среди центральных госорганов на республиканском конкурсе «Qazaqstan Project Management Awards-2022» (в 2022 году общекомандное 1 место).

При координации Агентства проведена реформа национальной «антиотмывочной» системы. Действующее законодательство максимально приближено к стандартам ФАТФ (изменениям подверглись 3 кодекса, 13 законодательных и 20 подзаконных актов).

Усилена работа по международному сотрудничеству.

Кандидатура первого заместителя председателя Агентства включена в качестве представителя региональной группы Евразия в Группе Эгмонт (Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).

Это повысит узнаваемость Казахстана на международной арене, расширит сотрудничество и укрепит взаимодействие по обмену опытом с ведущими финразведками мира.

Активность Агентства позволила войти в тройку наиболее полезных подразделений финансовых разведок в рейтинге Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В целях дальнейшего совершенствования антиотмывочной системы утверждена Концепция развития финансового мониторинга до 2026 года, которая нацелена на обеспечение финансовой безопасности и создания условий, при которых будут минимизированы риски ПОД/ФТ.