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В Африке из-за циклона «Фредди» погибли более 450 человек

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Марта 2023, 22:45
В Африке из-за циклона «Фредди» погибли более 450 человек

ПРЕТОРИЯ. КАЗИНФОРМ - Тропический циклон «Фредди» привел к гибели 463 человек в юго-восточных районах Африки. Об этом сообщила в субботу южноафриканская радиостанция SABC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, наиболее существенный ущерб был причинен Малави, где погибли 360 человек. Материальные потери, в том числе вследствие разрушения тысяч домов и иных зданий, предварительно оцениваются в десятки миллиардов долларов.

«Фредди» сформировался в Индийском океане к северо-западу от Австралии и просуществовал 38 дней, рассеявшись к вечеру 14 марта. Он стал самым продолжительным циклоном за все время наблюдений за ними в этой части планеты. Максимальная скорость ветра в эпицентре «Фредди» достигала 62,6 м/с. Проделав путь протяженностью более 8 тыс. км, циклон затронул Маврикий, Мадагаскар, Малави и Мозамбик.

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