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    20:15, 28 Август 2024 | GMT +6

    В Афганистане женщинам запретили говорить вслух на публике

    Афганистан женщины
    Фото: Zaminamina

    На прошлой неделе талибы в Афганистане приняли новые законы, направленные на «поощрение добродетели и искоренение порока». Женщинам теперь запрещено говорить на публике и показывать лицо вне дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    ООН осудила эти законы и выразила обеспокоенность по поводу их последствий для будущего Афганистана.

    Закон утвержден верховным лидером талибов Хайбатуллой Ахундзадой и распространяется на всех жителей страны.

    Министерство нравственности (официально — Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока) подчеркивает, что никто не освобождается от этих правил.

    Новые законы позволяют полиции нравов Талибана контролировать, как афганцы ведут себя в общественных местах, включая то, что они носят, едят и пьют.

    Согласно новому закону, женский голос считается «пороком» и не должен звучать в общественных местах. Женщины обязаны скрывать лицо, тело и голос, если покидают дом.

    Министерство уже начало применять эти правила, утверждая, что они основаны на шариате. Эти законы были введены в 2022 году указом верховного лидера и теперь официально опубликованы.

    Основные требования:

    • Женщина должна полностью закрывать свое тело;
    • Женщина должна закрывать свое лицо, чтобы не «вызывать искушение»;
    • Женский голос считается «аврат» и не должен быть слышен на публике. (Арабское слово awrah означает части тела, которые должны быть покрыты. Аврат — это любая часть тела, как у мужчин, так и у женщин, которую не следует демонстрировать на публике);
    • Женщины также не должны петь и читать вслух — чтобы их не было слышно на улице, даже когда они при этом находятся в собственном доме;
    • Одежда женщин не должна быть тонкой, короткой или обтягивающей;
    • Женщины должны скрывать свое тело и лицо от мужчин, с которыми они не связаны кровными или брачными узами.

    Мужчинам запрещено смотреть на тело и лицо женщины, и женщинам также запрещено смотреть на мужчин.

    Новые законы о морали в Афганистане также налагают ограничения на мужчин. Им теперь запрещено показывать тело от пупка до колен и укладывать волосы в прически, не соответствующие шариату. Парикмахерам в некоторых провинциях запрещено брить или стричь бороды, которые должны быть длиной в кулак, а носить галстуки мужчинам также нельзя.

    Полиция нравов (мохтасабины) отвечает за соблюдение этих норм и теперь имеет расширенные полномочия. Они могут запрещать женщинам петь, выключать музыку в домах, и требовать от мужчин соблюдения новых норм причесок. Также мохтасабины имеют право запрещать таксистам подвозить женщин без сопровождения близких мужчин и запрещают сидеть в машине бок о бок.

    Новый закон также запрещает делать, хранить или публиковать изображения живых существ, включая рисунки и фотографии. Покупка и продажа статуэток животных тоже запрещены.

    Полиция нравов будет следить за соблюдением закона и налагать штрафы или краткосрочные тюремные заключения за «предосудительные поступки». Этот закон вызвал критику со стороны ООН и правозащитников.

    В некоторых частях страны, включая Кабул, закон не применяется систематически. Министерство нравственности работает над внедрением новых правил. За последний год полиция нравов задержала более 13 000 человек за несоблюдение норм шариата.

    Теги:
    Талибан Женщины Афганистан Мировые новости
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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