В Афганистане женщинам запретили говорить вслух на публике

На прошлой неделе талибы в Афганистане приняли новые законы, направленные на «поощрение добродетели и искоренение порока». Женщинам теперь запрещено говорить на публике и показывать лицо вне дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

ООН осудила эти законы и выразила обеспокоенность по поводу их последствий для будущего Афганистана.

Закон утвержден верховным лидером талибов Хайбатуллой Ахундзадой и распространяется на всех жителей страны.

Министерство нравственности (официально — Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока) подчеркивает, что никто не освобождается от этих правил.

Новые законы позволяют полиции нравов Талибана контролировать, как афганцы ведут себя в общественных местах, включая то, что они носят, едят и пьют.

Согласно новому закону, женский голос считается «пороком» и не должен звучать в общественных местах. Женщины обязаны скрывать лицо, тело и голос, если покидают дом.

Министерство уже начало применять эти правила, утверждая, что они основаны на шариате. Эти законы были введены в 2022 году указом верховного лидера и теперь официально опубликованы.

Основные требования:

Женщина должна полностью закрывать свое тело;

Женщина должна закрывать свое лицо, чтобы не «вызывать искушение»;

Женский голос считается «аврат» и не должен быть слышен на публике. (Арабское слово awrah означает части тела, которые должны быть покрыты. Аврат — это любая часть тела, как у мужчин, так и у женщин, которую не следует демонстрировать на публике);

Женщины также не должны петь и читать вслух — чтобы их не было слышно на улице, даже когда они при этом находятся в собственном доме;

Одежда женщин не должна быть тонкой, короткой или обтягивающей;

Женщины должны скрывать свое тело и лицо от мужчин, с которыми они не связаны кровными или брачными узами.

Мужчинам запрещено смотреть на тело и лицо женщины, и женщинам также запрещено смотреть на мужчин.

Новые законы о морали в Афганистане также налагают ограничения на мужчин. Им теперь запрещено показывать тело от пупка до колен и укладывать волосы в прически, не соответствующие шариату. Парикмахерам в некоторых провинциях запрещено брить или стричь бороды, которые должны быть длиной в кулак, а носить галстуки мужчинам также нельзя.

Полиция нравов (мохтасабины) отвечает за соблюдение этих норм и теперь имеет расширенные полномочия. Они могут запрещать женщинам петь, выключать музыку в домах, и требовать от мужчин соблюдения новых норм причесок. Также мохтасабины имеют право запрещать таксистам подвозить женщин без сопровождения близких мужчин и запрещают сидеть в машине бок о бок.

Новый закон также запрещает делать, хранить или публиковать изображения живых существ, включая рисунки и фотографии. Покупка и продажа статуэток животных тоже запрещены.

Полиция нравов будет следить за соблюдением закона и налагать штрафы или краткосрочные тюремные заключения за «предосудительные поступки». Этот закон вызвал критику со стороны ООН и правозащитников.

В некоторых частях страны, включая Кабул, закон не применяется систематически. Министерство нравственности работает над внедрением новых правил. За последний год полиция нравов задержала более 13 000 человек за несоблюдение норм шариата.