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В Афганистане разбился пассажирский самолет

27 Января 2020 16:44
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В Афганистане разбился пассажирский самолет

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Пассажирский самолет, на борту которого могло находиться до 83 пассажиров, потерпел крушение на востоке Афганистана сегодня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

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Самолет упал в районе уезда Дих-Як, к юго-западу от Кабула в провинции Газни, заявил официальный представитель администрации провинции.

По данным представителя, самолет разбился и загорелся по техническим причинам.

Первоначально сообщалось, что самолет принадлежал Ariana Airlines, но теперь официальный представитель авиалинии опроверг данную информацию.

«Все самолеты компании Ariana, вылетевшие из аэропортов, достигли пунктов назначения и не разбились», - заявил представитель авиакомпании. «Таким образом, разбившийся самолет не принадлежал компании Ariana Airlines».

Подробности о количестве жертв пока не поступали.


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Ключевые слова: Происшествия, Афганистан,
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