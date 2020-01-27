В Афганистане разбился пассажирский самолет

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Пассажирский самолет, на борту которого могло находиться до 83 пассажиров, потерпел крушение на востоке Афганистана сегодня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Самолет упал в районе уезда Дих-Як, к юго-западу от Кабула в провинции Газни, заявил официальный представитель администрации провинции.

По данным представителя, самолет разбился и загорелся по техническим причинам.

Первоначально сообщалось, что самолет принадлежал Ariana Airlines, но теперь официальный представитель авиалинии опроверг данную информацию.

«Все самолеты компании Ariana, вылетевшие из аэропортов, достигли пунктов назначения и не разбились», - заявил представитель авиакомпании. «Таким образом, разбившийся самолет не принадлежал компании Ariana Airlines».

Подробности о количестве жертв пока не поступали.