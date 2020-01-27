В Афганистане разбился пассажирский самолет
КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Пассажирский самолет, на борту которого могло находиться до 83 пассажиров, потерпел крушение на востоке Афганистана сегодня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.
Самолет упал в районе уезда Дих-Як, к юго-западу от Кабула в провинции Газни, заявил официальный представитель администрации провинции.
По данным представителя, самолет разбился и загорелся по техническим причинам.
Первоначально сообщалось, что самолет принадлежал Ariana Airlines, но теперь официальный представитель авиалинии опроверг данную информацию.
«Все самолеты компании Ariana, вылетевшие из аэропортов, достигли пунктов назначения и не разбились», - заявил представитель авиакомпании. «Таким образом, разбившийся самолет не принадлежал компании Ariana Airlines».
Подробности о количестве жертв пока не поступали.
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