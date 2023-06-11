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В аэропорту Токио столкнулись два самолета

Редактор:  
Зифа Хабирова
11 Июня 2023, 02:28
В аэропорту Токио столкнулись два самолета Фото: Anadolu Agency

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Аэропорт Ханэда в Токио закрыл одну из взлетно-посадочных полос из-за столкновения двух самолетов во время маневрирования на рулежной дорожке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на aa.com.tr.

Об этом сообщило Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма островного государства.

Инцидент произошел между самолетами компании Thai Airways и тайваньской Eva Airways, которые должны были вылетать из столицы в Бангкок и Тайбэй соответственно.

В ведомстве сообщили, что на борту самолета авиакомпании Thai Airways находились 264, а в лайнере Eva Airways – 207 пассажиров.

В результате инцидента никто не пострадал.

На кадрах телеканала NHK видны повреждения крыльев авиалайнеров.

Крупнейшие авиакомпании Японии All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines (JAL) сообщили, что некоторые регулярные рейсы могут быть задержаны.


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