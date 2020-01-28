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В аэропорту столицы приостановлены 13 рейсов
28 Января 2020 12:39
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с метелью в международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» не исполняются 13 рейсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«По состоянию на 11:00 часов 28 января, в связи с неблагоприятными погодными условиями, в международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» были задержаны 19 рейсов. В том числе убывающих рейсов 7 – в Тараз, Талдыкорган, Алматы, Уральск, Новосибирск и Пекин, прибывающих рейсов 12.
Кроме того, 13 рейсов приостановлены, в том числе убывающих рейсов 6, прибывающих 7», – сказал представитель пресс-службы аэропорта Женис Ахметжанов.
Напомним, вчера сообщалось о том, что 27 января в международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» остались невыполненными 50 рейсов, в том числе 11 международных.
Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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