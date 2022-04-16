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    17:34, 16 Апрель 2022 | GMT +6

    В аэропорту столицы дали ответ на рассылку о хакерской атаке

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере WhatsApp казахстанцы рассылают сообщение о том, что на сайт Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев была совершена хакерская атака, в ходе которой российским самолетам, пролетающим транзитом через Казахстан, якобы отправялись сигналы «стоп», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.

    Информацию прокомментировали в пресс-службе Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

    «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев сообщает, что сегодня ориентировочно в 12:20 была зафиксирована атака множественными запросами на сайт nn-airport.kz. Атака была отбита, и работа сайта была восстановлена к 13:20. Сайт не рассылает каких-либо сообщений, такой функционал отсутствует», — сообщил пресс-секретарь аэропорта столицы Анвар Шалекенов.


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