В аэропорту столицы дали ответ на рассылку о хакерской атаке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере WhatsApp казахстанцы рассылают сообщение о том, что на сайт Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев была совершена хакерская атака, в ходе которой российским самолетам, пролетающим транзитом через Казахстан, якобы отправялись сигналы «стоп», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.

Информацию прокомментировали в пресс-службе Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

«Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев сообщает, что сегодня ориентировочно в 12:20 была зафиксирована атака множественными запросами на сайт nn-airport.kz. Атака была отбита, и работа сайта была восстановлена к 13:20. Сайт не рассылает каких-либо сообщений, такой функционал отсутствует», — сообщил пресс-секретарь аэропорта столицы Анвар Шалекенов.