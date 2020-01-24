В аэропорту Костаная прошли учения в связи с коронавирусом в Китае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области провели учения по локализации и ликвидации очага инфекции в зале прилета аэропорта. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно плану учений, на борту самолета рейсом «Нур-Султан - Костанай» летела больная женщина, которая не предъявляла жалоб на ухудшение состояния здоровья.

При выходе пассажиров в зал прилета сотрудником санитарно-карантинного пункта проводилась бесконтактная термометрия, в результате которой выявлено повышение температуры тела у пассажирки. Стало известно, что женщина летит из Китая, куда ездила в гости к друзьям.

Незамедлительно были оповещены все заинтересованные ведомства. Больную поместили в специальную капсулу, после чего она была экстренно госпитализирована.

В учениях приняли участие специалисты Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, Департамента ЧС области, медицинские службы.