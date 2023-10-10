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    19:03, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    В аэропорту Гамбурга обыскивают самолет из Тегерана

    аэропорт Гамбурга
    Фото: Steven Hutchings/TNN/picture alliance/dpa

    Полиция получила письмо с угрозой нападения на самолет из столицы Ирана. Вскоре после посадки лайнера аэропорт Гамбурга прекратил обслуживание рейсов. Воздушное судно и багаж обыскивают, передает агентство Kazinform  со ссылкой на DW.

    Международный аэропорт Гамбурга на севере Германии в понедельник, 9 октября, временно прекратил прием и вылет всех авиарейсов. Причиной ситуации послужила угроза самолету из Тегерана, пишет агентство dpa. Движение лайнеров приостановлено с 12:40 по местному времени (13:40 мск), уточнила официальная представительница воздушной гавани.

    Утром в федеральную полицию поступило электронное письмо, в котором говорилось об угрозе нападения на самолет из столицы Ирана, сообщил представитель полиции. Он не привел подробности.

    Пассажиры и члены экипажа проходят контроль в отдельной зоне

    Авиалайнер из Тегерана приземлился в аэропорту Гамбурга вскоре после полудня по местному времени и был направлен на отдельную площадку. Специалисты обыскивают как самолет, так и багаж. 198 пассажиров и 16 членов экипажа покинули воздушное судно и проходят контроль в отдельной зоне.

    Представители аэропорта на момент публикации не объяснили, когда полеты будут возобновлены. Пассажирам рекомендовано отслеживать статус предстоящих рейсов.

    Теги:
    Авиация Безопасность Происшествия Мировые новости Германия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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