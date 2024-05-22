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    13:59, 22 Май 2024 | GMT +6

    В аэропорту Бишкека эвакуируют людей из-за сообщения о заложенной бомбе

    аэропорт Бишкека Манас
    Фото: 24.kg

    В Бишкеке в международном аэропорту «Манас» идет эвакуация людей в связи с сообщением о заложенной бомбе, передает собственный корреспондент агентства.

    По данным пресс-службы аэропорта, 22 мая в 13:10 на электронную почту поступило письмо о якобы заложенной бомба, которая взорвется в 15:00.

    — Сейчас регистрация рейсов приостановлена, идет эвакуация людей из аэровокзала. Рейсы пока не отменялись, — сообщает организация.

    Теги:
    Терроризм Кыргызстан Аэропорт Эвакуация
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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