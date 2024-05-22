В аэропорту Бишкека эвакуируют людей из-за сообщения о заложенной бомбе

В Бишкеке в международном аэропорту «Манас» идет эвакуация людей в связи с сообщением о заложенной бомбе, передает собственный корреспондент агентства.

По данным пресс-службы аэропорта, 22 мая в 13:10 на электронную почту поступило письмо о якобы заложенной бомба, которая взорвется в 15:00.