13:59, 22 Май 2024 | GMT +6
В аэропорту Бишкека эвакуируют людей из-за сообщения о заложенной бомбе
В Бишкеке в международном аэропорту «Манас» идет эвакуация людей в связи с сообщением о заложенной бомбе, передает собственный корреспондент агентства.
По данным пресс-службы аэропорта, 22 мая в 13:10 на электронную почту поступило письмо о якобы заложенной бомба, которая взорвется в 15:00.
— Сейчас регистрация рейсов приостановлена, идет эвакуация людей из аэровокзала. Рейсы пока не отменялись, — сообщает организация.