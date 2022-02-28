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В аэропорту Атырау за насилие в отношении полицейского задержан житель Кокшетау

28 Февраля 2022 12:17
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В аэропорту Атырау за насилие в отношении полицейского задержан житель Кокшетау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 25-летний мужчина задержан в аэропорту Атырау за применение насилия в отношении полицейского, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщил, начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев, линейным отделом полиции на станции Атырау начато досудебное расследование по факту применения насилия в отношении представителя власти 25-летним жителем города Кокшетау. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на борту рейса сообщением «Атырау - Нур-Султан», он вел себя неадекватно и приставал к другим пассажирам.

«Правонарушитель отказался от выполнения законных требований представителя власти и оказал неповиновение. После чего порвал форменное обмундирование сотрудника полиции и нанес ему телесные повреждения. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ч.1 ст.380 УК РК (применение насилия в отношении представителя власти). Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания»,- сообщил Онал Бекиев. Проводится расследование.

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#Атырауская область   #МВД РК   #Аэропорт  
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Автор:

Виктор Сутягин

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