В аэропорту Астаны задерживаются свыше 20 рейсов

11 Января 2023, 10:45

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт Астаны работает в штатном режиме. По состоянию на 10:00 часов на прилёт задерживались 14 рейсов, на вылет 9 рейсов. Причина - позднее прибытие воздушного судна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В аэропорту постоянно ведутся работы по очистке снега, в том числе на взлетно-посадочной полосе.

Актуальную информацию граждане могут узнать в call-центрах авиакомпаний, а также в справочной аэропорта вылета и прилета.