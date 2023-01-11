В аэропорту Астаны задерживаются свыше 20 рейсов
11 Января 2023, 10:45
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт Астаны работает в штатном режиме. По состоянию на 10:00 часов на прилёт задерживались 14 рейсов, на вылет 9 рейсов. Причина - позднее прибытие воздушного судна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
В аэропорту постоянно ведутся работы по очистке снега, в том числе на взлетно-посадочной полосе.
Актуальную информацию граждане могут узнать в call-центрах авиакомпаний, а также в справочной аэропорта вылета и прилета.
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