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    13:13, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    В аэропорту Астаны появилась услуга проката автомобилей

    астана
    Фото: Минтранспорта РК

    В столичном аэропорту заработала услуга проката автомобилей от международной компании AVIS, имеющая пункты проката машин в более чем 160 странах мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта РК.

    Кроме того, совместно с компанией Parqour, столичная воздушная гавань планирует запустить новую услугу - Valet Service, позволяющую пассажирам удобно оставить свой автомобиль у терминала и сразу пройти на регистрацию или посадку.

    Кроме того, на сегодняшний день аэропорт продолжает ремонтно-строительные работы на территории столичного аэропорта. Производится замена тротуарной брусчатки, бордюров перед терминалами. В летний период для обеспечения надлежащего микроклимата и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований аэропортом проводятся ремонтно-восстановительные работы на климатическом оборудовании и систем вентиляции терминалов.

    порт
    Фото: Минтранспорта РК

    Молельные комнаты для совершения намаза прошли реконструкцию, которые находятся в терминале внутренних вылетов. Мужская и женская комнаты для намаза на первом этаже в зале прилета гарантируют удобство и комфорт для пассажиров и посетителей. Также, дополнительная молельная комната доступна в стерильной зоне Т2 на втором этаже международного аэропорта Астаны, обеспечивая пассажирам возможность совершить намаз перед вылетом.

    Повышение качества обслуживания пассажиров является приоритетом для аэропорта, который находится на постоянном контроле

    Теги:
    Сфера услуг Астана Аэропорт Авто
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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