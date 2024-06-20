В аэропорту Астаны появилась услуга проката автомобилей

В столичном аэропорту заработала услуга проката автомобилей от международной компании AVIS, имеющая пункты проката машин в более чем 160 странах мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта РК.

Кроме того, совместно с компанией Parqour, столичная воздушная гавань планирует запустить новую услугу - Valet Service, позволяющую пассажирам удобно оставить свой автомобиль у терминала и сразу пройти на регистрацию или посадку.

Кроме того, на сегодняшний день аэропорт продолжает ремонтно-строительные работы на территории столичного аэропорта. Производится замена тротуарной брусчатки, бордюров перед терминалами. В летний период для обеспечения надлежащего микроклимата и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований аэропортом проводятся ремонтно-восстановительные работы на климатическом оборудовании и систем вентиляции терминалов.

Фото: Минтранспорта РК

Молельные комнаты для совершения намаза прошли реконструкцию, которые находятся в терминале внутренних вылетов. Мужская и женская комнаты для намаза на первом этаже в зале прилета гарантируют удобство и комфорт для пассажиров и посетителей. Также, дополнительная молельная комната доступна в стерильной зоне Т2 на втором этаже международного аэропорта Астаны, обеспечивая пассажирам возможность совершить намаз перед вылетом.

Повышение качества обслуживания пассажиров является приоритетом для аэропорта, который находится на постоянном контроле