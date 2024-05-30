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    07:45, 30 Май 2024 | GMT +6

    В аэропорту Амстердама погиб человек, попав в двигатель самолета

    самолет
    Фото: pixabay.com

    В аэропорту «Схипхол» в Амстердаме человек погиб после того, как его затянуло в работающий двигатель пассажирского самолета авиакомпании KLM Cityhopper, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Инцидент произошел в среду днем, когда самолет Embraer E190 готовился к вылету. Он должен был выполнить рейс KL1341 в Биллунн в Дании.

    Судя по кадрам, опубликованным нидерландским общественным вещателем NOS, это произошло на перроне возле терминала.

    На фотографиях с места событий видны пожарные машины возле самолета и сотрудники экстренных служб.

    — Сегодня в «Схипхоле» произошел инцидент, в результате которого человек оказался в работающем двигателе самолета. К сожалению, этот человек погиб, — говорится в заявлении KLM. — В настоящее время мы заботимся о пассажирах и сотрудниках, которые стали свидетелями инцидента.

    Королевская военная полиция Нидерландов, отвечающая за безопасность в аэропорту, сообщила, что пассажиры были выведены из самолета, а власти начали расследование.

    Личность погибшего человека пока не установлена. В соцсетях писали, что он мог быть сотрудником наземных служб, однако источники издания Algemeen Dagblad (AD) сообщили, что эта информация не соответствует действительности, и человек оказался возле двигателя неожиданно.

    По данным сервиса Flightradar24, рейс KL1341 выполнил другой борт, он вылетел с опозданием на шесть часов и приземлился в Биллунне в 21:23.

    Как пишет AD, рейс выполнил резервный экипаж. После прибытия в Данию пассажирам была оказана психологическая помощь.

    Теги:
    Аэропорт Нидерланды Происшествия Мировые новости
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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