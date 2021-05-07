В аэропорту Алматы внедрят проект Ashyq
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова от 6 мая, пассажирам необходимо до приезда в аэропорт скачать мобильное приложение Ashyq и проверить свой статус.
В документе говорится о том, что в постановление от 30 апреля 2021 года №18 «О внедрении мобильного приложения Ashyq на объектах предпринимательства» внесены дополнения о расширении проекта на аэропорты Нур-Султана с 12 мая и Алматы с 21 мая.
Как уточнили в пресс-службе международного аэропорта Алматы, на сегодня внедрение приложения в аэропорту находится на стадии разработки. На следующей неделе будет представлена дополнительная информация.
Информация в приложение Ashyq поступает за счет интеграции с общей базой Министерства здравоохранения Казахстана и определяется статус пассажира, является ли он на данный момент носителем вируса или нет.
При сканировании QR-кода в приложении определяется статус посетителя:
«Красный» статус присваивается, если человек сдал ПЦР-тест на коронавирус и получил положительный результат. Обладателям этого статуса предписано соблюдать строгий режим домашней изоляции.
«Желтый» присваивают контактным лицам. Им разрешено выходить за продуктами или в аптеку возле дома, но запрещено посещать иные общественные места.
«Синий» означает свободное перемещение везде, кроме тех мест, где обязателен ПЦР-тест.
«Зеленый»- знак полной свободы передвижения.⠀
С 1 июля в приложении также можно будет увидеть, вакцинирован ли человек.
Ранее сообщалось, что Алматы лидирует по использованию приложения Ashyq. Ответы на часто задаваемые вопросы по приложению «Ashyq» можно получить по ссылке .