В аэропорту Алматы внедрят проект Ashyq

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 21 мая вход в аэропорт Алматы будет доступен по приложению Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова от 6 мая, пассажирам необходимо до приезда в аэропорт скачать мобильное приложение Ashyq и проверить свой статус.

В документе говорится о том, что в постановление от 30 апреля 2021 года №18 «О внедрении мобильного приложения Ashyq на объектах предпринимательства» внесены дополнения о расширении проекта на аэропорты Нур-Султана с 12 мая и Алматы с 21 мая.

Как уточнили в пресс-службе международного аэропорта Алматы, на сегодня внедрение приложения в аэропорту находится на стадии разработки. На следующей неделе будет представлена дополнительная информация.

Информация в приложение Ashyq поступает за счет интеграции с общей базой Министерства здравоохранения Казахстана и определяется статус пассажира, является ли он на данный момент носителем вируса или нет.

При сканировании QR-кода в приложении определяется статус посетителя:

«Красный» статус присваивается, если человек сдал ПЦР-тест на коронавирус и получил положительный результат. Обладателям этого статуса предписано соблюдать строгий режим домашней изоляции.

«Желтый» присваивают контактным лицам. Им разрешено выходить за продуктами или в аптеку возле дома, но запрещено посещать иные общественные места.

«Синий» означает свободное перемещение везде, кроме тех мест, где обязателен ПЦР-тест.

«Зеленый»- знак полной свободы передвижения.⠀

С 1 июля в приложении также можно будет увидеть, вакцинирован ли человек.

Ранее сообщалось, что Алматы лидирует по использованию приложения Ashyq. Ответы на часто задаваемые вопросы по приложению «Ashyq» можно получить по ссылке .