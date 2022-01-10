В аэропорту Алматы ведутся восстановительные работы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Алматы ведутся восстановительные работы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта, сейчас ведутся восстановительные работы. Подсчитывается ущерб.

«Аэропорт временно не работает. Как только появится дополнительная информация мы сразу сообщим», - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы в ходе антитеррористической спецоперации освобожден аэропорт, который ранее был захвачен террористами. На сегодняшний день аэропорт Алматы временно приостановил свою работу.