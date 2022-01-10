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    10:55, 10 Январь 2022 | GMT +6

    В аэропорту Алматы ведутся восстановительные работы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Алматы ведутся восстановительные работы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта, сейчас ведутся восстановительные работы. Подсчитывается ущерб.

    «Аэропорт временно не работает. Как только появится дополнительная информация мы сразу сообщим», - прокомментировали в ведомстве.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы в ходе антитеррористической спецоперации освобожден аэропорт, который ранее был захвачен террористами. На сегодняшний день аэропорт Алматы временно приостановил свою работу.


    Теги:
    Авиация Аэропорт ЧП-2022 Алматы
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