В аэропорту Алматы прокомментировали сообщения об экстренной посадке самолета Fly Arystan

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В аэропорту Алматы прокомментировали сообщения «об экстренной посадке самолета», летевшего из Нур-Султана в Шымкент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комментарии очевидцев об этом случае распространяются в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Алматы, «экстренной посадки не было».

«Рейс Нур-Султан - Шымкент ушел на запасной аэродром Алматы из-за неблагоприятных метеоусловий в Шымкенте, а именно тумана. Сел в 8.11 в штатном режиме», -прокомментировали в пресс-службе международного аэропорта Алматы.

В авиакомпании Fly Arystan официальные комментарий обещали дать чуть позже.