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    13:26, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    В аэропорту Алматы прокомментировали сообщения об экстренной посадке самолета Fly Arystan

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В аэропорту Алматы прокомментировали сообщения «об экстренной посадке самолета», летевшего из Нур-Султана в Шымкент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Комментарии очевидцев об этом случае распространяются в соцсетях.

    Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Алматы, «экстренной посадки не было».

    «Рейс Нур-Султан - Шымкент ушел на запасной аэродром Алматы из-за неблагоприятных метеоусловий в Шымкенте, а именно тумана. Сел в 8.11 в штатном режиме», -прокомментировали в пресс-службе международного аэропорта Алматы.

    В авиакомпании Fly Arystan официальные комментарий обещали дать чуть позже.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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