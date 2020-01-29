В аэропорту Алматы приняты дополнительные меры для недопущения коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ –В Международном аэропорту Алматы принимаются дополнительные меры для недопущения распространения коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе аэропорта перечислили, какие дополнительные меры принимаются для недопущения распространения коронавируса:

- все воздушные суда, прибывающие из Китая, направляются на дальние стоянки перрона, самолеты в обязательном порядке дезинфицируются;

- пассажиры и члены экипажей, прибывающие из Китая, проходят пограничный контроль в отдельном зале, где установлены тепловизоры;

- в терминале оборудуются специальные изолированные палаты на случай, если будет выявлен пассажир с подозрением на коронавирус;

- в аэропорту круглосуточно дежурят специалисты санитарно-карантинного контроля и городской дезинфекционной станции.

Напомним, 31 декабря власти Китая информировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни, это коронавирус 2019-nCoV.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Германии, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Всего в Китае число заболевших коронавирусом, по последним данным, составило 5 974 человек, летальный исход зафиксирован в 132 случаях, выписано из больниц 103 пациента.