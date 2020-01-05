В аэропорту Алматы предупредили о возможном изменении в расписании рейсов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В международном аэропорту Алматы предупредили о возможном изменении в расписании рейсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обращаем ваше внимание на то, что в связи с туманом в районе Международного аэропорта Алматы возможны изменения в расписании рейсов. Вместе с тем, воздушная гавань работает в штатном режиме. Имея сертификат категории III B ИКАО, мы имеем возможность обслуживать лайнеры в условиях ограниченной видимости: принимать - при снижении горизонтальной видимости до 75 метров, выпускать – при ее снижении до 125 метров. При условии наличия такой же категории у экипажа и воздушного судна. Однако данный допуск имеется не у всех авиакомпаний», - говорится в сообщении аэропорта в Facebook .

По данным аэропорта, в данный момент видимость 30/100 м, температура воздуха -5 градусов мороза.

Пассажирам рекомендуется, уточнять расписание в справочной авиакомпаний.



