В аэропорту Алматы предупредили о возможном изменении в расписании рейсов из-за тумана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В аэропорту Алматы предупредили о возможном изменении в расписании рейсов из-за тумана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обращаем ваше внимание на то, что в связи с ухудшением погодных условий, снижением видимости вследствие тумана, в расписании рейсов возможны изменения. В настоящий момент видимость 30/300 м», - говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

Вместе с тем, международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме. Воздушная гавань имеет повышенную категорию III В ИКАО и готова при наличии такой же категории у экипажа и воздушного судна принимать борты даже при снижении видимости до 75 метров.

«Рекомендуем заранее уточнять информацию о своем рейсе в справочной аэропорта Алматы по номеру 270-33-33 либо в своей авиакомпании», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что туман в Алматы стоит со вчерашнего вечера.