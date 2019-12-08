+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -2 °С
USD 384.97 EUR 427.12
RUB 6.04 CNY 54.75
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В аэропорту Алматы предупредили о возможном изменении в расписании рейсов из-за тумана

8 Декабря 2019 22:25
Поделиться:
В аэропорту Алматы предупредили о возможном изменении в расписании рейсов из-за тумана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В аэропорту Алматы предупредили о возможном изменении в расписании рейсов из-за тумана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Казахстан расширит авиасообщение с Финляндией и Бахрейном
Между Казахстаном и Польшей откроются новые авиарейсы «Turkish Airlines» заинтересована в открытии авиамаршрута Стамбул – Туркестан Авиакомпании ОАЭ планируют запустить регулярные рейсы Дубай – Актау

«Обращаем ваше внимание на то, что в связи с ухудшением погодных условий, снижением видимости вследствие тумана, в расписании рейсов возможны изменения. В настоящий момент видимость 30/300 м», - говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

Вместе с тем, международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме. Воздушная гавань имеет повышенную категорию III В ИКАО и готова при наличии такой же категории у экипажа и воздушного судна принимать борты даже при снижении видимости до 75 метров.

«Рекомендуем заранее уточнять информацию о своем рейсе в справочной аэропорта Алматы по номеру 270-33-33 либо в своей авиакомпании», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что туман в Алматы стоит со вчерашнего вечера.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Транспорт,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив