В аэропорту Алматы появится дополнительная линия досмотра

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 1 октября в аэропорту Алматы усилят досмотр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировали в пресс-службе Международного аэропорта города, дополнительная линия досмотра появится у входа в терминал.

«Досмотровое оборудование будет установлено на входе в терминал, где проверяют также по Ashyq с 1 октября. Данные профилактические мероприятия выполняются по распоряжению Авиационной администрации преположительно до 14 октября», - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Кроме того, пассажирам рекомендовано приезжать в аэропорт заранее, чтобы избежать очередей и не опоздать на рейс.