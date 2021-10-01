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    19:32, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В аэропорту Алматы появится дополнительная линия досмотра

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 1 октября в аэропорту Алматы усилят досмотр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как прокомментировали в пресс-службе Международного аэропорта города, дополнительная линия досмотра появится у входа в терминал.

    «Досмотровое оборудование будет установлено на входе в терминал, где проверяют также по Ashyq с 1 октября. Данные профилактические мероприятия выполняются по распоряжению Авиационной администрации преположительно до 14 октября», - сообщили в пресс-службе аэропорта.

    Кроме того, пассажирам рекомендовано приезжать в аэропорт заранее, чтобы избежать очередей и не опоздать на рейс.


    Теги:
    Транспорт Аэропорт Алматы
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