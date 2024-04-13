В аэропорту Алматы задержали россиянина, объявленного в международный розыск

В аэропорту Алматы задержали гражданина России, который находился в межгосударственном розыске, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МВД.

11 апреля транспортные полицейские и сотрудники ПС КНБ задержали 32-летнего гражданина РФ при прибытии его авиарейса из Внуково в Алматы.

Мужчина был объявлен в межгосударственный розыск в сентябре 2023 года за причастность к незаконной деятельности, включая участие граждан Таджикистана и лиц без гражданства в вооруженных конфликтах за пределами России.

В настоящее время задержанный находится в ИВС, и рассматривается вопрос о его экстрадиции.