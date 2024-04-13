10:47, 13 Апрель 2024 | GMT +6
В аэропорту Алматы задержали россиянина, объявленного в международный розыск
В аэропорту Алматы задержали гражданина России, который находился в межгосударственном розыске, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МВД.
11 апреля транспортные полицейские и сотрудники ПС КНБ задержали 32-летнего гражданина РФ при прибытии его авиарейса из Внуково в Алматы.
Мужчина был объявлен в межгосударственный розыск в сентябре 2023 года за причастность к незаконной деятельности, включая участие граждан Таджикистана и лиц без гражданства в вооруженных конфликтах за пределами России.
В настоящее время задержанный находится в ИВС, и рассматривается вопрос о его экстрадиции.