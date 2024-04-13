РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:47, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    В аэропорту Алматы задержали россиянина, объявленного в международный розыск

    аэропорт Алматы
    Фото: Акорда

    В аэропорту Алматы задержали гражданина России, который находился в межгосударственном розыске, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МВД.

    11 апреля транспортные полицейские и сотрудники ПС КНБ задержали 32-летнего гражданина РФ при прибытии его авиарейса из Внуково в Алматы.

    Мужчина был объявлен в межгосударственный розыск в сентябре 2023 года за причастность к незаконной деятельности, включая участие граждан Таджикистана и лиц без гражданства в вооруженных конфликтах за пределами России.

    В настоящее время задержанный находится в ИВС, и рассматривается вопрос о его экстрадиции.

    Теги:
    Аэропорт Розыск Алматы Россия Задержания
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!