В аэропорту Актау задержан мужчина при попытке контрабандного вывоза валюты

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 28 января 2022 года в международном аэропорту Актау задержан мужчина при попытке контрабандного вывоза иностранной валюты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент государственных доходов по Мангистауской области.

Подозреваемый был задержан при осуществлении сотрудниками таможенного поста «Ауежай-Актау» и пограничной службы КНБ РК в ходе таможенного контроля международного авиарейса сообщением «Актау - Кутаиси».

В ходе таможенного оформления задержанный в устной форме заявил об отсутствии необходимости декларирования наличной иностранной валюты. Однако в ходе осмотра у него была обнаружена и изъята незадекларированная иностранная валюта в количестве 15650 долларов США.

По данному факту было заведено административное дело по статье 551 часть 3 «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию» и наложен штраф в сумме 10 МРП. Денежные средства были возвращены владельцу.

Подпунктом 7) пункта 1 статьи 343 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» установлено, что таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза или единовременном вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза превышает сумму, эквивалентную десяти тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Наряду с этим решением Коллегии Евразийского экономического союза от 6 августа 2019 года № 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» установлено, что пассажирская таможенная декларация сопровождается представлением документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов при их единовременном ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза или единовременном вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза превышает сумму, эквивалентную 100 тыс. долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации. Данное решение вступило в силу 3 февраля 2020 года.