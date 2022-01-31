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В аэропорту Актау задержан мужчина при попытке контрабандного вывоза валюты

31 Января 2022 19:50
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В аэропорту Актау задержан мужчина при попытке контрабандного вывоза валюты

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 28 января 2022 года в международном аэропорту Актау задержан мужчина при попытке контрабандного вывоза иностранной валюты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент государственных доходов по Мангистауской области.

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Подозреваемый был задержан при осуществлении сотрудниками таможенного поста «Ауежай-Актау» и пограничной службы КНБ РК в ходе таможенного контроля международного авиарейса сообщением «Актау - Кутаиси».

В ходе таможенного оформления задержанный в устной форме заявил об отсутствии необходимости декларирования наличной иностранной валюты. Однако в ходе осмотра у него была обнаружена и изъята незадекларированная иностранная валюта в количестве 15650 долларов США.

По данному факту было заведено административное дело по статье 551 часть 3 «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию» и наложен штраф в сумме 10 МРП. Денежные средства были возвращены владельцу.

Подпунктом 7) пункта 1 статьи 343 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» установлено, что таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза или единовременном вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза превышает сумму, эквивалентную десяти тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Наряду с этим решением Коллегии Евразийского экономического союза от 6 августа 2019 года № 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» установлено, что пассажирская таможенная декларация сопровождается представлением документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов при их единовременном ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза или единовременном вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза превышает сумму, эквивалентную 100 тыс. долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации. Данное решение вступило в силу 3 февраля 2020 года.


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#Минфин РК   #Мангистауская область  
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