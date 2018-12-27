В аэропортах Казахстана усилят досмотр пассажиров в праздничные дни

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В аэропортах и авиакомпаниях Казахстана усилят меры по обеспечению авиационной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

«В связи с предстоящими новогодними праздничными днями, в период с 29 декабря текущего года по 2 января 2019 года усиливаются меры по обеспечению авиационной безопасности в аэропортах, авиакомпаниях и на объектах РГП «Казаэронавигация». В частности, в аэропортах на праздничные дни назначены оперативные дежурные, для быстрого реагирования и предоставления информации при возникновении чрезвычайных (ситуации социального, природного и техногенного, а также при актах незаконного вмешательства) ситуации и авиационных событий», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, будет обеспечен усиленный контроль за проведением досмотра пассажиров, ручной клади, багажа, грузов, почты. Усиливаются меры по досмотру почтовых отправлений, грузов, бортового питания и бортовых припасов. Обеспечивается усиленный контроль системой видеонаблюдения и частое патрулирование пассажирского терминала аэропорта. Увеличивается до 20% выборочный ручной досмотр пассажиров, багажа и ручной клади, на всех рейсов.

«Будут осуществляться иные меры безопасности. Реализация мер по обеспечению авиационной безопасности позволит в целом повысить защищенность объектов гражданской авиации от актов незаконного вмешательства. С учетом этого, авиапассажирам необходимо с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности и заблаговременно прибывать на свои рейсы», - говорится в сообщении.