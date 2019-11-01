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вчера 17:57
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В аэропортах 11 городов Казахстана вводится режим «открытого неба»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 ноября 2019 года вводится режим «открытого неба» в аэропортах городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
«Режим предусматривает снятие ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям 5 степени «свободы воздуха» по направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики. Внедрение данного режима в Казахстане будет способствовать привлечению новых иностранных перевозчиков, открытию новых международных маршрутов, увеличению конкуренции и в конечном счете повлияет на снижение стоимости авиабилетов и доступности воздушного транспорта для широких слоев населения, а также развитию туризма и увеличению транспортной доступности Международного финансов ого центра «Астана», - сообщили в министерстве.
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