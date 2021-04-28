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    12:52, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    В аэропорт Павлодара ехал пьяный водитель легковушки

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пьяный водитель легковушки задержан по пути в аэропорт Павлодара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На днях, в 07:30, сотрудниками батальона патрульной полиции была остановлена автомашина «Сузуки», которая направлялась по автодороге в сторону аэропорта. Поведение водителя показалось полицейским странным, а медицинское освидетельствование показало, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения», - сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

    Для чего он ехал в аэропорт и почему сел за руль в нетрезвом состоянии, объяснить полиции павлодарец не смог, добавил Г. Саргулов. Водитель привлечён к административной ответственности, а его автомашина водворена на штрафстоянку.

    «В текущем году более 380 жителей региона сели за руль транспортного средства, будучи нетрезвыми», - добавили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
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