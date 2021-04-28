В аэропорт Павлодара ехал пьяный водитель легковушки

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пьяный водитель легковушки задержан по пути в аэропорт Павлодара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На днях, в 07:30, сотрудниками батальона патрульной полиции была остановлена автомашина «Сузуки», которая направлялась по автодороге в сторону аэропорта. Поведение водителя показалось полицейским странным, а медицинское освидетельствование показало, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения», - сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

Для чего он ехал в аэропорт и почему сел за руль в нетрезвом состоянии, объяснить полиции павлодарец не смог, добавил Г. Саргулов. Водитель привлечён к административной ответственности, а его автомашина водворена на штрафстоянку.

«В текущем году более 380 жителей региона сели за руль транспортного средства, будучи нетрезвыми», - добавили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.