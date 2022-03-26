Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

В административные здания разрешается вход без Ashyq и без маски

Автор:  
Арайлым Мұрат
26 Марта 2022, 12:39
В административные здания разрешается вход без Ashyq и без маски

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Опубликовано постановление Главного санитарного врача Медицинского центра Управления делами Президента РК об изменении санитарных требований для входа в административные здания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению Главного санитарного врача Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан от 25 марта текущего года в зданиях государственного значения гражданам разрешается вход без использования приложения «ASHYQ» и обязательного ношения масок в помещениях.

Вход через приложение «ASHYQ» сохраняется только в здании Акорды.

Также рекомендуется ношение масок в местах массового скопления людей.

Настоящее постановление вступает в силу с 28 марта 2022 года.


Акорда   Минздрав РК   Здравоохранение   Коронавирус в РК   Ashyq  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца