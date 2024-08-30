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    18:19, 29 Август 2024 | GMT +6

    В АДГС открылась медиастудия для улучшения коммуникативных навыков госслужащих

    В АДГС состоялось открытие медиастудии для совершенствования коммуникативных навыков госслужащих
    Фото: АДГС

    В соответствии с поручением Администрации Президента по улучшению коммуникативных навыков госслужащих открылась новая медиастудия в Академии государственного управления при Президенте РК, передает агентство Kazinform.

    АДГС

    На открытии присутствовали помощник Президента по внутренней политике и коммуникациям Руслан Желдибай и председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай.

    Руслан Желдибай подчеркнул важность развития навыков эффективной коммуникации для укрепления доверия между государством и обществом. Медиастудия будет способствовать улучшению обучения госслужащих с использованием новых технологий, а также развитию их навыков в форматах дискуссий и интервью.

    студия
    студия

    В студии установлено современное оборудование для записи видео и графики, а также площадка для онлайн-конференций и подкастов. Также был презентован зал цифрового коворкинга для повышения квалификации и переподготовки госслужащих.

    Теги:
    Администрация Президента РК Госслужба
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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