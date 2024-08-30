В АДГС открылась медиастудия для улучшения коммуникативных навыков госслужащих

В соответствии с поручением Администрации Президента по улучшению коммуникативных навыков госслужащих открылась новая медиастудия в Академии государственного управления при Президенте РК, передает агентство Kazinform.

На открытии присутствовали помощник Президента по внутренней политике и коммуникациям Руслан Желдибай и председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай.

Руслан Желдибай подчеркнул важность развития навыков эффективной коммуникации для укрепления доверия между государством и обществом. Медиастудия будет способствовать улучшению обучения госслужащих с использованием новых технологий, а также развитию их навыков в форматах дискуссий и интервью.

В студии установлено современное оборудование для записи видео и графики, а также площадка для онлайн-конференций и подкастов. Также был презентован зал цифрового коворкинга для повышения квалификации и переподготовки госслужащих.