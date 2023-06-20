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В АДГС обсудили вопросы волонтерства среди госслужащих

Редактор:  
Зифа Хабирова
20 Июня 2023, 18:02
В АДГС обсудили вопросы волонтерства среди госслужащих Пресс-служба АДГС РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Агентстве по делам государственной службы обсудили вопросы развития волонтерских движений среди госслужащих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС.

Участие в обсуждении приняли представители АДГС, его территориальных подразделений, Академии госуправления при Президенте РК, МИОР, Минэкологии, МТСЗН, а также уполномоченные по этике этих госорганов и исполнительный директор национального волонтерского движения Татьяна Миронюк.

В ходе обсуждения было отмечено, что в настоящее время при территориальных подразделениях АДГС созданы Советы волонтеров, координирующие деятельность волонтеров-госслужащих. По мнению участников, волонтерские инициативы набирают большую популярность среди государственных служащих. Также отмечено, что госслужащие активно вовлекаются в волонтерские инициативы в различных областях жизнедеятельности от образования до охраны окружающей среды в свободное от работы время.

С целью придачи волонтерскому движению среди госслужащих еще большого импульса было принято решение актуализировать работу Советов волонтеров. Теперь помимо координирования работы волонтеров-госслужащих на местах, Советы будут коллегиальным органом, оказывающим поддержку волонтерам госслужащим.

Вместе с тем, участники подчеркнули, что волонтерство – это важная часть имиджа государственной службы, и что оно также создает необходимые условия для личностного развития, обретения новых знаний и навыков государственных служащих. В связи с этим, на площадке также были обсуждены вопросы проработки механизмов поощрения волонтеров госслужащих.

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